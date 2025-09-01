מעל 800 בוגרים ובוגרות בכל רחבי הארץ

"לפני לימודי בבית הספר, סיימתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. חשתי כי למרות השנים הרבות שלמדתי, אין בידי הכלים האמתיים בהם אוכל לסייע למטופלים. זאת בנוסף לכך שהרגשתי כי הכלי שלי עצמי צריך להתמלאות מחדש. כיום אין לי מילים לתאר את הדרך המיוחדת שעוברים בבית הספר, הן ברמה האישית, משפחתית, ומקצועית. בבית הספר ישנה הדגשה על עבודת המידות של כל אחת ואחת. עוברים תהליך בו זוכים להיות גם מטופלים ולעבור את התהליך על נפשנו ולזכות לראות שינויים מבורכים. כך בעזרת ה' גם לעזור לאחרים הזקוקים. לדעתי זאת הדרך ללמד טיפול יהודי אמיתי."