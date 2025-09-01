בע"ה

יש לכם רצון עמוק להתפתח ולהשפיע?
רוצים לעשות טוב ולעזור באמת?
עוסקים בעבודה עם אנשים ומחפשים דרך להגיע עמוק יותר?
ומקצועי יותר?
מחפשים שיטה מוכחת ויעילה, עם כלים מעולם התורה והחסידות
שתמלא את העשייה שלכם במשמעות ובשליחות?

בואו לבית ספר "חכמת הלב"

לימודי תורת הנפש ב"חכמת הלב"

כי כשהחכמה פוגשת את הלב
החיים משתנים!

מעל

בוגרים ובוגרות מרוצים
מכל רחבי הארץ​
0

שקיבלו מקצוע והסמכה ובנו קריירה – בע"ה!

פותחים דרך חדשה עם בית ספר 'חכמת הלב' כדי לחיות חיים של עומק ושליחות,
ולרכוש כלים מעשיים לעבודה עם אנשים.

  • לא עוד תיאוריות חיצוניות - אלא דרך אמיתית המבוססת על חוכמת התורה
  • מומחיות של 18 שנה בהסמכה להתפתחות אישית ומקצועית
  • תהליך טיפול חודר ללב, המשלב יישום מעשי שמגיע ל'תכלס'
  • מרצים יראי שמים מהמובילים בעולם הטיפול התורני
  • לימוד סדנאי בקבוצות קטנות, כולל התנסות מעשית
  • לימוד בשיטת ה"התבוננות" דרכה טופלו אלפי אנשים
    מכל הארץ בקליניקות של בוגרי בית ספר "חכמת הלב"

זה הזמן שלך למקצוע עם משמעות!

למה ללמוד ולקבל תעודת הסמכה של בית ספר "חכמת הלב" ?

  • מסלול לימודים ייחודי המשלב עומק תורני, כלים טיפוליים מעשיים, ושיעורים חווייתיים
  • מותאם לאנשים עובדים, ובעלי משפחות - בקצב ובאווירה הנכונים לכם
  • כלים מעשיים להתמודדות עם דימוי עצמי נמוך, חרדות, טורדנות כפייתית, כעסים ועוד
  • אסטרטגיות פרקטיות לשיפור וחיזוק מערכות יחסים
  • מסגרת לימודים ייחודית המותאמת לציבור החרדי - כולל חופשות בלוח השנה היהודי
  • תמיכה במודל לימודים היברידי - למידה מהבית או פרונטלי
  • קמפוס בהפרדה מלאה בין גברים לנשים, אווירה תורנית
בית ספר "חכמת הלב" מלווה אתכם שלב אחר שלב – עד שתהפכו למטפלים מבוקשים בעז"ה

מעל 800 בוגרים ובוגרות בכל רחבי הארץ

תוכנית לימודים עם משנה סדורה ומעמיקה

ליווי והכוונה מלאה לאורך כל הדרך

שילוב בין לימוד תורה, עומק רגשי, וכלים מעשיים​

המלצות מגדולי ישראל
"יש בארץ הרבה גופים מקצועיים מאוד, אבל חסרים לחלוטין כל רגישות יהודית.
ולכן אני כל כך שמח שקם הגוף הזה שמשלב גם ידע מקצועי ברמה הגבוהה ביותר וגם רגישות תורנית,
ידע בהלכה, ובמוסר יהודי"
הגאון הרב אשר ווייס שליט''א
"אני מרגיש את האש שבוערת כאן, מרגישים את זה חי ונושם"
הרב ליאור גלזר שליט''א

הרב אביגדור נבנצל שליט"א

הרב ישראל אברג'ל שליט"א

בוגרי בית ספר "חכמת הלב" מספרים

"ב"ה זכות עצומה ללמוד בביה"ס לייעוץ תורני שכולו מבוסס על הלכה למעשה שסידר לנו תלמיד חכם, אוהב ישראל, אוהב התורה ודבק באמת שבה – הרב טל שליט"א. ומתוך היתלות על אילנות גבוהים, הלא הם חכמינו ז"ל, מזכה אותנו לדרך סלולה, שלב אחר שלב להחלמת נפשנו הפצועה מפגעי הדור והזמן. הקשבה פנימית אמיתית ומדויקת ואמת צרופה ומדויקת שלא מותירה ספקות בעז"ה ומקרבת אותנו למשוש ליבנו, אבינו מלכנו, באהבה ויראה. וכל זאת הודות למנחות ולמלמדות ולמלמדים בביה"ס, המכוונים להיטיב באהבה בצורה מדויקת לכל תלמידה ותלמידה בעמל ויגיעה רבים עפ"י ניסיונם המרובה בשנים ומטופלים, ולימוד מתמיד להתחדשות המוחין…אשרינו ואשרי חלקנו! וכן צוות המשרד המסור והעמל לארגון הדברים בסדר נפלא ובמאור פנים! תודה רבה! המשיכו בחילכם!"
מור אדלר
"אני לומדת מאז שעמדתי על דעתי, עשיתי תואר ראשון ושני, קורסים שונים, השתלמויות וסדנאות-רגשיות, רוחניות, תורניות. הפעם הראשונה שהתחלתי ללמוד "באמת" היתה בביה"ס ליעוץ בתורת החיים. "אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ" אני מרגישה שהנשמה שלי מקבלת בדיוק את המזון שהיא צריכה כדי לגדול ולהתפתח, אני נהנית לבוא ללימודים ומתרפאת משבוע לשבוע. רוב תחומי החיים שהיו לי בהם מורכבויות ותקיעויות – השתחררו בצורה פלאית וקסומה, בעזרת ה', הודות לעבודה האישית המודרכת וללמידה המשמעותית."
ש.ב.ח.
"בבית הספר תורת החיים לומדים ראשית לעבוד את ה' ממקום של בני ובנות מלכים. עוברים תהליכים יחד ולחוד ומקבלים הרבה כלים לייעוץ בדרך התורה. בעיקר את כלי ההתבוננות – בדרך התורה – החשוב כל כך והמיוחד שמוביל לחיים בריאים וטובים בעבודת ה'. סוף סוף קיים מקום שבו ניתן ללמוד כיצד להעצים כל אחד ואחת בדרך תורנית, בדרך האמת!! דרך ההתבוננות מכילה ומובילה לעבודת ה' בשמחה. ופשוט מבהירה ומעודדת בקיום הייעוד של כל אחד ואחת. מתוך קבלה עצמית ומתוך קבלת עול בשמחה ובאהבה."
אסנת שירה י.
"אני ממליץ בכל פה, לכל מי שמאמין, ורוצה להיות מופתע לגלות, כמה העולם שהוא משוכנע שהוא מכיר היטב, טוב בהרבה מכפי שאי פעם העלה בדעתו. שיטת ההתבוננות בשבילי היא דרך חיים ממש, הנוגעת ומרוממת את כל תחומי חיי. האישיים, הזוגיים, המשפחתיים, החברתיים והמקצועיים. יום יום, נסי ניסים, ברוך ה'. אינני צעיר, אך נוכחתי לדעת, שההתבוננות שייכת לכל גיל וטובה ובכוחה לקדם כל אדם ובכל עת. מקנא אני במי שלמד להתבונן בעודו צעיר, אך לעולם לא מאוחר. נו, איזה סבא יתנגד לזכות בלוטו???"
מתניה הרפנס
"לפני לימודי בבית הספר, סיימתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. חשתי כי למרות השנים הרבות שלמדתי, אין בידי הכלים האמתיים בהם אוכל לסייע למטופלים. זאת בנוסף לכך שהרגשתי כי הכלי שלי עצמי צריך להתמלאות מחדש. כיום אין לי מילים לתאר את הדרך המיוחדת שעוברים בבית הספר, הן ברמה האישית, משפחתית, ומקצועית. בבית הספר ישנה הדגשה על עבודת המידות של כל אחת ואחת. עוברים תהליך בו זוכים להיות גם מטופלים ולעבור את התהליך על נפשנו ולזכות לראות שינויים מבורכים. כך בעזרת ה' גם לעזור לאחרים הזקוקים. לדעתי זאת הדרך ללמד טיפול יהודי אמיתי."
שני אדר
"המקום הזה מקנה לי שיטת עבודה רצינית, מדויקת ומוכחת, חברות עם אנשים שמעוניינים ללא ספק להכיר את עצמם ולהגיע ליראת שמים טהורה מתוך כנות אמתית ואומץ עם עצמם ועם סביבתם יחד, כצוות, ללא פשרות. עם רבנים קשובים ופתוחים, שהם חלק בלתי נפרד מהמסע של כולנו ביחד כצוות ולחוד בעבודה הפנימית האישית, כוח של קבוצה יהודית שאין דומה לה. לא מעט אנשים באים לעולם ושואפים ליראת שמים טהורה, אך לא כולם מגיעים אליה, חיפשתי ומצאתי דרך בבית הספר לפסיכולוגיה יהודית – תורת החיים, עבודה מאתגרת אך מלאה בסיפוק בדרך ובמסע שלי למקום המיוחל – יראת שמיים וקרבת ה'. את המסע ליושר עצמי, הכרה עצמית וליראת שמיים טהורה, ללא ספק, עושים בתורת החיים."
עידן נאגר
"באתי לביה"ס כשמצבי והרגשתי הפנימית ביום יום היו די קשים. לאחר היכרות דרך הספרים של הרב טל וכתבה נרחבת שעשו על הרב ועל ביה"ס בעלון מסויים, החלטתי לנסות ולהגיע ללמוד בביה"ס. לאחר שנה שהייתה עבורי מבורכת ומשמעותית סוף סוף התחלתי להרגיש שינוי פנימי ואמיתי. ב"ה זכיתי לקבוצה כ"כ מיוחדת ולמרצה כ"כ מיוחד וקשוב שהרגשתי סוף כל סוף שלאנשים באמת אכפת להם ממני ושבאמת רוצים לעזור לי. האווירה בביה"ס היא טובה. כל מי שנמצא פה חווה תהליך מיוחד וטוב ופשוט רואים זאת. כל אחד מכבד ואוהב ובעיקר מחזק ונותן כח לאחר. אפשר לשנות ובעז"ה גם לצאת מכל המחסומים שאותם פחדתי לפרוץ. וכן עבודת ה׳ שלי קיבלה מימד חדש. לצאת מהשטחיות ולעבוד בצורה אמיתית ופנימית יותר. תודה רבה לכם!"
יוסי. ט.

בית ספר "חכמת הלב" הרבה יותר מלימודים

בואו להיות הממליצים הבאים שלנו!

זו לא רק הסמכה – זו שליחות.
 וזה יכול להיות בדיוק הנתיב שאתה מחפש.

קצת עלינו – בית ספר "חכמת הלב"

"חכמת הלב", בית ספר להעצמה וטיפול מעומק התורה, מוביל מזה -18 שנה את תחום הפסיכולוגיה היהודית וההתפתחות האישית מתוך עולמה של תורה. 

בית ספר מתמקד בפיתוח כלים תורניים שעוזרים לאדם להבין את עצמו, להשתנות ולהתפתח מבפנים – החוצה.

השינוי הפנימי משפיע על המציאות, מוביל לשיפור משמעותי בחיים, ופותח הזדמנויות חדשות להצלחה וצמיחה בכל תחומי החיים.

ב"*חכמת הלב"* אנחנו מאמינים שהנפש זקוקה לא רק להבנה – אלא קודם כל להקשבה, שמתוכה מגיעים לפיתוח כלים מדויקים, עמוקים, ומרפאים– כאלה שנולדו מתוך עולם התורה.

פגשנו מאות אנשים — משכילים, רגישים, עמוקים – שניסו הכול:
 למדו פסיכולוגיה מערבית, הלכו לטיפולים, קראו ספרים… ועדיין הרגישו תקועים ומבולבלים.

רק כשנפתחו לעומק שיטת ההתבוננות, ולמדו לפגוש את עצמם דרך עיני התורה, משהו עמוק בתוכם השתנה והתרפא.

כאשר האדם פוגש את עצמו דרך התורה – חייו מקבלים משמעות והאמונה מהווה עבורו  מקור של עוצמה וחיות.

בית ספר 'חכמת הלב'

לפני 18 שנה פתחנו דלת – ומאז עברו בה מאות תלמידים ותלמידות.
 אז – הם למדו והתחזקו, והיום – רבים מהם  מטפלים. מלווים. ומחוללים שינוי בעצמם ובאחרים.

